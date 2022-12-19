جننت كل من شاهدها .. .. شاهد الان مودل روز كشفت عن ملابسها الداخلية باقوى مشهد اغراء في الكون

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، سخط المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت بإطلالة جريئة كشفت عن ملابسها الداخلية.

واستعرضت مودل روز في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات إطلالتها التي ظهرت فيها بملابس غريبة وجريئة للغاية تسببت في هجوم شديد عليها.

وارتدت مودل روز كورسيه وبنطلون أسود اللون وضيقاً ومفتوحاً من الجزء الأعلى بشكل مستفز، إذ اعتبر بعض المتابعين أنه أظهر تفاصيل من جسم روز غير مرغوبة أبداً، وكأنها لم ترتدِ ملابس داخلية أيضاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مودل روز الجدل بإطلالاتها الفاضحة، فدائما ما تظهر بفساتين ضيقة وقصيرة وجريئة في الوقت عينه.