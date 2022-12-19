اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تشوق الشباب للجديد بالأسود المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديد لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال مشاركتها في تواجدها في حفل ما بجوار شخص مرتدية ملابس من اللون الأزرق الأسود من منطقة الصدر بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وعلقت على الفيديو الصورة قائلة: كل سنة وأخويا أحمد ياسين طيب وبخير وعقبال مليون سنة ومن نجاح لنجاح يارب.