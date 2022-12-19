المشهورة السعودية مودل روز كما خلقها الله في احضان ثعبان ..شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 19 ديسمبر 2022 08:22 صباحاً - فاجأت عارضة الازياء السعودية مودل روز متابعيها بنشرها مجموعة من اللقطات لجلسة تصوير ظهرت فيها مع ثعبان.

وظهرت مودل روز في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام، وهي تلاعب الأفعى، وتلفها على رقبتها بطريقة مخيفة، وهو ما استفز متابعيها، حيث تعد هذه هي الاختيار الوحيد لمودل روز في أزيائها، ودائما ما تظهر بإطلالات جريئة تعتمد على هذا التصميم.

وبمجرد نشر لقطات من جلسة التصوير، تعرضت مودل روز لانتقادات حادة بسبب جرأة إطلالاتها، حيث اعتبر البعض أن عارضة الأزياء السعودية الشهيرة تتعمد إثارة الجدل بجرأتها.