دومنيك حوراني… عن الراجل المصرى كلامه حلو ومفيش زى فى العالم.. .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - ‎أبدت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني إعجابها بالراجل المصري.

وقالت حوراني، خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري في برنامجها “قعدة ستات”: “الراجل المصري عسل، وبيقول كلام حلو أوي طول الوقت، زي يا مزة يا قمر، ومفيش زيه في رجالة العالم”.

وأضافت: “الراجل اللبناني بيدلع وبيكون عامل زي البيبي لكن الراجل المصري بيدلع أكتر وبعرف أدلع الراجل”.

دومينيك حوراني

و‎كشفت الفنانة اللبنانية عن تفاصيل علاقتها ببعض زملائها في الوسط الفني، قائلة: “بحب محمود الليثي كفنان، وسعد الصغير كمان، وعصام كاريكا، عرفاه من زمان، وعمر كمال، وبحب أغانيه عشان بترقصني، وبتخليني مبسوطة، وأكتر أغاني بحبها لعمر كمال، أنتي معلمة وبسكوتاية مقرمشة، وكل أغاني حلوة”.

‎ودافعت دومينيك حوراني عن أغاني المهرجانات الشعبية قائلة: “روحي أي فرح دلوقتي، هتلاقي الأغاني اللي شغالة أغاني المهرجانات، وده بسبب أن إيقاع الأغاني دي حلو وبيرقص، والناس عاوزة تتبسط، خاصة بعد فترة كورونا ديه بقا عندنا كبت، فلزم نطلعها بالرقص والفرح”.