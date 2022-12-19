بلقيس فتحي… بإطلالة رائعة تخطف الأنظار في ختام كأس العالم 2022 .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة الإماراتية الأنظار إليها خلال حفل ختام بطولة لكرة القدم 2022 المقامة في قطر، بإطلالتها الذهبية التي ظهرت بها.

بلقيس فتحي تخطف الأنظار في نهائي كأس العالم

وشاركت بلقيس فتحي في الحفل الختامي بإطلالة ذهبية كاملة مجسمة تكونت من جمبسوت ذهبي اللون ومتصلاً به حذاء ذهبي أيضا، وبه وصلات من الريش الذهبي الطائر على الأيد ومنسدل إلى الأرض.

ووضعت بلقيس مجموعة من الإكسسوارات اليمنية على شعرها، وصوابع الأيدي، ولمسات من المكياج الساحر.