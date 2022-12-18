السعودية أمل الشهراني بموقف محرج بعد أن أظهر شاب عضوه الذكري خلال بث مباشر ..فيديو صادم!

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 19ديسمبر 2022 12:24صباحاً - صدمة عاشها متابعين الناشطة السعودية أمل الشهراني بعد أن كانت تقضي الوقت معهم من خلال بث لايف عبر حسابها الرسمي في انستقرام.

أمل كانت تسمح للمتابعين المشاركة معها في اللايف وتختار عشاوائياً منهم، وفي احدى اللقطات ظهر معها شاب من الهند وأثناء ضحكها الهستيري على أحد المواضيع فوجئت بأن الشاب خلع ملابسه السفلية وكشف عن عضوه الذكري أمام الكاميرا.

رد فعل أمل والتي كانت غارقةً في نوبة من الضحك كان سريعاً، وأغلقت البث مباشرةً وسط ضحكات أوقعتها في مشكلة مع المتابعين الذين علقوا بـ "مكيفة كاعدة تضحك تكدر تسد اللايف"..وتابع أحدهم "مالت عليه هذا أصلا مفروض من بداية سكرت ترا الهندي مصخه"..وتابع أحدهم "شوفو الزمن الي احنا فيه . بس ابي اعرف هاي ما عندها اهل معقوله وصلت فيها لهاي الدرجه تفووووه".

يذكر أن الفتاة السعودية أصبحت تثير الجدل مؤخراً تماشياً مع الترند، إذ أنها في إحدى المرات أجابت على سؤال أحد المتابعين والذي كان "ليش مختفية؟"..لتعلق بـ "أي غياب من رأس الطبطبة مالي دخل"، ليرد شخص مجهول خلفها قائلاً: "طبطبة".