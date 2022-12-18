بشرى … بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور تشبه الاميرات .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت بشرى في الصور بإطلالة أنيقة، وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “قمر، ما شاء الله عليكي كالعادة بشرى هي الأكثر ابهارا، أحلى بشرى، بشبوشة وجمالها الرباني اللي يخطف القلب، جميلة جدا، قمر أوي، رائعة، أنتي فراشة رقيقة في سماء الفن، أنتي أيقونة الجمال والرقة والرشاقة، بشرة سارة، صباح الجمال والدلال والياسمين”.

يذكر أن آخر أعمال بشرى السينمائية فيلم “معالي ماما”. وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، إذ تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيمان السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.