سلمى ابو ضيف… بإطلالة جريئة تبهر المتابعين أثناء حضورها مهرجان دير جيست.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - اختارت الفنانة سلمى أبو ضيف اللون الأسود لإطلالتها في حفل توزيع جوائز “دير جيست”.

وظهرت سلمى أبو ضيف بفستان أسود طويل من خامة السكوين، شفاف من منطقة الصدر والضهر والأكمام من الدانتيل.

والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وسعره 3250 دولار أي 80 ألف جنيه.

وحصلت سلمى أبو ضيف على جائزة أفضل فنانة شابة عن دورها في مسلسل “راجعين يا هوى” و”منعطف خطر”.