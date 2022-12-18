حتة القشطة مايان السيد تخطف الأنظار بفستان عارى يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. غلبت سما المصري وصافيناز .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة مايان السيد، خلال حفل لعرض مجموعة خريف 2023 لمصمم الأزياء العالمي نعيم خان، الذي أقيم بالقاهرة.

وظهرت مايان السيد بفستان ذهبي قصير، مزينًا بالشراشيب، وعار الصدر والكتفين، فيما غيرت شكل شعرها إلى «الكيرلي».

ووصل سعر الفستان إلى حوالي 147 ألف جنيه.

يذكر أن الفنانة مايان السيد شاركت في بطولة فيلم “هاشتاج جوزني” الذي عرض منذ أيام بدور العرض الخاص وهو بطولتها المشتركة مع الفنان أمير المصري، إخراج عصام نصار، وشاركها العمل عدد من النجوم كان أبرزهم الفنان الكوميديان بيومي فؤاد والفنانة صابرين وغيرهم من الفنانين والنجوم.