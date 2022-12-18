نميمة الفن: الصاروخ هبة السيسي هتهبلك بالفستان المخرم من غير البتاع ومتابع: اجمد من انجي خوري

فنون - كتب سعد محمود في الاحد 18 ديسمبر 2022 10:26 صباحاً - بعد أن تصدرت الممثلة المصرية هبة السيسي محركات البحث بسبب فستان إرتدته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44 إعتبرها البعض أنها خالفت الـ "Dress Code"، والتي ردت بدورها: "أنا اخترت الفستان علشان مختلف.

حاجة زي بتوع هوليوود وشكله حلو"، حرصت هذه المرة على الإحتشام لتفادي الإنتقادات، وحضرت فعاليات ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي، مرتدية بدلة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها كما وضعت ميكاج خفيف.

ورغم حشمتها هذه المرة، إنما إستمرت في تصدر محركات البحث، منتقدين الفرق بين الإطلالتين.



