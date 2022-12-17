جنات … بإطلالة جريئة ببرنس الحمام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت النجمة المغربية جنات، جلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير حسين باشا، ظهرت من خلالها بإطلالة غير تقليدية.

حيث ظهرت جنات وهي ترتدي “برنس أبيض” وتتناول الإفطار مشاركة جمهورها جالسة التصوير الجديدة معلقة: “إطلالة صباحية كهذه”.

وكانت سبق وطرحت النجمة المغربية جنات أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “يا بختى بيه”، علي موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

جدير بالذكر أن النجمة المغربية جنات كانت قد أحيت مؤخرًا حفلها الغنائي الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 التي تقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية.