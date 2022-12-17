مى سليم… بإطلالة رائعة تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير .. .. شاهد الان الجمال والرقة

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا “أوف شولدر”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “برنسيسة، ملكة دائما، بحبك أوي، أجمل فنانة، روعة، جميلة، يسعد أوقاتك، منورة، انتي حلوة”.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل “دنيا تانية”، بطولة ليلى علوي، فراس سعيد، نورهان، أحمد عزمي، أشرف زكي، وفاء صادق، وإخراج أحمد عبدالعال.