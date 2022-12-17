نرمين الفقي… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة نرمين الفقي،الأنظار إليها في أحدث ظهور لها من خلال صور بلوك شعر جديد عبر حسابها الشخصي على موقع” إنستجرام “.

إطلالة نرمين الفقي

وظهرت نرمين الفقي بميكياج خفيف في احدي صالونات التجميل بلوك شعر جديد مما لفت انتباه متابعيها.

ومن ناحية اخري، أعربت نرمين الفقي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، قالت خلال برنامج برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سي: “ليا الشرف اني أكون ضمن المشاركين بالدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما”

وعن دورها في مسلسل أبو العروسة، أضافت: “سعيدة جدا بالعمل في مسلسل أبو العروسة مسلسل جميل ويدخل كل بيت ويناقش مشاكل كثيرة ويعمل علي حلها، متابعة:” أيضا سعيدة بردود أفعال الجمهور”.