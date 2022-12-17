عبير صبري… تتألق بإطلالة جذابة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة عبير صبرى بإطلالة جذابة من حفل توزيع جوائز الدير جيست، الذى أقيم أمس بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وشاركت جمهورها بعدة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وبدت عبير صبري في الصور بفستان أنيق باللون الكحي اللامع المنفوش، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الفضي اللامع، وبعض المجوهرات البسيطة، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة.

أعمال الفنانة عبير صبري القادمة

وقالت الفنانة عبير صبري في تصريحات صحفية لها إنها ستشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2023 مع الفنانة ريهام حجاج في مسلسل “جميلة”، للمرة الثانية بعد مسلسل “يوتيرن”، وأن دورها سيكون مفاجأة.