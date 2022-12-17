هنا الزاهد… تبهر المتابعين بجمالها وأنوثتها بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” .

وظهرت هنا الزاهد وهى تستعرض جمالها بإطلالة جذابة وهى مرتدية فستان طويل مجسم باللون الأسود .

وتشارك هنا الزاهد، مع الفنان أحمد صلاح السعدنى فى مسلسل “سيب وأنا سيب”.

وتدور أحداث مسلسل “سيب وأنا أسيب”، فى إطار اجتماعى كوميدى خلال 10 حلقات، حول زوجين هما أحمد السعدنى وهنا الزاهد ومعهما مجموعة أصدقاء لهما منذ الطفولة ونتابع تأثير هذه العلاقات عليهم.