منه عرفه… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة منة عرفة

وظهرت الفنانة منة عرفة بإطلالة كلاسيكية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أسود في أبيض يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

أخر أعمال منة عرفة الدرامية

ومن ناحية أخرى يذكر أن آخر أعمال منة عرفة مسلسل «إسعاف يونس» بطولة: محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد على رزق، إيمان السيد، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، ومن إخراج معتز التوني.