هيفاء وهبي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “مرة واحدة في القمر الأزرق”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “جمالك يُدرس”، “يا حلاوة طلتك”، “والله حلوة”، “طلتك بتشيل الهم عن القلب”،”الأزرق يجنن عليكي”،”ما أجملك”،”الملكة”.

يذكر أن، هيفاء وهبي، تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد “رمسيس باريس”.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي.