ريهام عبدالغفور… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت “ريهام” في الصورة مرتدية فستان أنيق ومميز باللون الموف، وتميز الفستان بتصميم مختلف وأنيق ليكشف جمالها ورشاقتها.

واعتمدت ريهام عبد الغفور، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الموف الفاتح اللامع الذي يبرز جمال انوثتها، كما اختارت ريهام عبد الغفور، تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

جدير بالذكر أأن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور، مسلسل “الغرفة 207” مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ويتم عرضه حاليا عبر إحدى المنصات، وينتمي لأعمال الرعب والتشويق عن غرفة ملعونة داخل فندق تستقطب أشخاصًا معينين كل فترة وتحاول قتلهم، بينما الوحيد الذي استطاع الوقوف صامدًا أمامها هو عامل الاستقبال في الفندق.