انغام…تخطف الأنظار بإطلالة رائعة فى أحدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة أنغام جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام.

وظهرت أنغام بإطلالة كاجول؛ حيث ارتدت بنطلون جينز وتيشيرت كات باللون الزيتي، كما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات التي زادت من جمالها وتألقها، ووضعت مكياج يميل الى اللون الذهبي، نفس اللون الذي صبغت به شعرها.

وكانت الفنانة أنغام قد تعرضت إلى أزمة صحية، بعد إجرائها عملية جراحية، اضطرت على أثرها للاحتجاز بالمستشفى لتلقي الرعاية الصحية.