درة… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة التونسية درة زروق جمهورها بمجموعة صور جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور إنستجرام.

وظهرت درة بإطلالة ملفتة حيث ارتدت فستان سوارية لونه يأخذ من درجات اللون الأخضر، بتصميم رائع، كما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات الرائعة التي زادت من جمالها وتألقها، وكان ابرزها قطعة إكسوار على شكل ثعبان ارتدتها بيدها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة على وضع مكياج كامل، ولكنه رقيق يتماشى مع إطلالتها، كما صففت شعرها بطريقة مميزة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع إطلالة الفنانة درة زروق، حيث حصدت الصور ما يزيد على ٢١ ألف تفاعل، منذ وقت نشرها.