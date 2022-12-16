نور الغندور… تتألق بإطلالة ساحرة على ظهر الحصان والجمهور بلقبها بالفارسة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - الفارسة لقب أعطاه الجمهور للممثلة نور الغندور بعدما أطلت وهي تمتطي حصانا، حيث استعرضت مهارتها في الفروسية وشاركت صور عبر حسابها بانستقرام.

وعلقت نور على مجموعة الصور التي شاركتها “انشر الحب حينما كنت..اترك كل شخص تقابله أكثر سعادة وأفضل لأنك تجاوزت طريقك”.

كما انتشرت لنور فيديوهات على السوشيال ميديا أيضا، حيث تفاعل الجميع معها بشكل واسع، وابدوا اعجابهم بـ الفارسة نور الغندور كما أطلقوا عليها.