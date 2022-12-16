هدى الاتربي… تتألق بإطلالة جريئة وتبهر المتابعين في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هدى الإتربى عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

هدى الإتربي

وأذهلت هدى الإتربى جمهورها بـ 5 صور جديدة بـ مكياج جذاب، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها؛ الأمر الذى نال إعجاب وإبهار متابعيها على السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات: “جميلة .. قمر.. دائما منورة الدنيا”.

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال الفنانة هدى الإتربى كان فيلم “ماما حامل”، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول أم تستريح أخيرًا بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ فى الاهتمام بنفسها أكثر، لكن يحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن “ماما حامل”.