ميرهان حسين… تتحدى سما المصري وتستعرض مؤخرتها وهي نايمة علي بطنها بوضعية مثيرة ومتابع: غلبتي صافيناز و لورديانا .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر حساب علي موقع تويتر مهتم بالأخبار والأعمال الفنية لنجوم صورة مذهلة للنجمة المصرية ميرهان حسين.

وظهرت ميرهان حسين في إحدى الصور وهي ترتدي ملابس السباحة وتنام على بطنها لتكشف عن سحرها بشكل مخجل.

وفي صورة أخرى، ظهرت ميرهان على صخرة بطريقة دراماتيكية تظهر أردافها، بحسب تعليقات المتابعين.

وحظيت الصورة باستحسان كثير من متابعيها حيث أكدوا جمالها وموهبتها فيما انتقدها آخرون لجرأتها.