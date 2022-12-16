مى عمر… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بعض الصور الجديدة لها، خلال تواجدها في باريس العاصمة الفرنسية.

ونشرت مي الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، وقفاذ وحقيبة يد بنفس اللون، كما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات التي زادت من جمالها وتألقها.

وتشارك مؤخرا الفنانة مي عمر في بطولة فيلم تحت تهديد السلاح، بطولة الفنان حسن الرداد ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.