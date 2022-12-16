نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وصلة رقص فاضحة لبنات مصرية في مدرسة خاصة يتصدر تريند جوجل ومتابع: غلبتي سما المصري وصافيناز .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الفتيات وهم يرقصون على أغاني.
ولاقا الفيديو تفاعلا كبيرا وتصدر تريند جوجل ، ويظهر مقدع الفيديو الذي من المعتم تصويره بدون علم الفتيات الذين كانوا منشغلين بالرقص
وتم تداول الفيديو علي نطاق واسع وعلق العديد من المتابعين على هذا الفيديو ، ويظهر الفيديو البنات يرقصون في ملعب المدرسة.