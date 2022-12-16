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وصلة رقص فاضحة لبنات مصرية في مدرسة خاصة يتصدر تريند جوجل ومتابع: غلبتي سما المصري وصافيناز .. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الفتيات وهم يرقصون على أغاني.

ولاقا الفيديو تفاعلا كبيرا وتصدر تريند جوجل ، ويظهر مقدع الفيديو الذي من المعتم تصويره بدون علم الفتيات الذين كانوا منشغلين بالرقص

وتم تداول الفيديو علي نطاق واسع وعلق العديد من المتابعين على هذا الفيديو ، ويظهر الفيديو البنات يرقصون في ملعب المدرسة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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