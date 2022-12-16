الدلوعة رزان مغربي… غلبت صافيناز في الرقص البلدي.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي جمهورها فيديو جديد لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت رزان مغربي في مكان ما وتحتفل بمناسبة معين ، مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والقصير للغاية وتقوم بالرقص والتمايل، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت الكثير من أحمر الشفاه والمكياج، مع ترك شعرها وراء ظهرها، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها في كل مكان.