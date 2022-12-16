غادة عبدالرازق… تتألق بإطلالة جريئة من باريس بعد انفصالها عن زوجها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الصور لها من باريس وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام” وهي ترتدي فستان اسود قصير باللون الأسود وذات أكمام طويلة وكان الفستان يوجد به بعض الأزرار باللون الذهبي وظهرت ممسكه بشنطة باللون الأسود ويوجد بها بعض الذهبي وارتدت نضارة شمس واعتمدت علي الشعر الملموم، وبعض الميكاب الخفيف وتنعلت بحذاء باللون الأسود.

انفصال غادة عبد الرازق

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما صرحت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق، وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق، بصورة جديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت غادة رفقة ابنتها روتانا بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا وفضفاضًا باللون البني، أما من الناحية الجمالية وضعت مكياجًا صاخبا، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة الكعكة المرفوعة وهو ما ناسب إطلالتها.

أما ابنتها روتانا ابنة اختارت الظهور بفستان كب مجسم باللون الأسود أبرز قوامها الممشوق، ووضعت الألوان النود لإبراز جمالها، كما اختارت لخصلات شعرها الذهبي تسريحة مرفوعة.