لاميتا فرنجية… تثير جنون الشباب بالقصير أبو شراشيب.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .

وظهرت لاميتا فرنجية خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات القليلة الماضية تجهيزا لاحتفالات الكريسماس وأعياد رأس السنة الجديدة، مرتدية فستان قصير من منطقة الأفخاذ من اللون الكحلي بشراشيب، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.