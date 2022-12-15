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بفستان شفاف أبو ريش.. اتفرج آخر إطلالات لاميتا فرنجية الفاضحة.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لاميتا فرنجية صور جديدة مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” حيث ظهرت بإطلالة مثيرة، وجريئة كعادتها.

وارتدت لاميتا فرنجية في إطلالتها الجديدة فستان قصير كشف عن أجزاء واسعة من جسدها، وتباينت تعليقات المتابعين بين مؤيد ومعارض لتلك الاطلالة.

ومن الناحية الجمالية، فقد اعتمدت لاميتا فرنجية على تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون البينك في الشفاه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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