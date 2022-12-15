ماذا فعلت المشهورة السعودية مودل روز بجرأة مع شخصين آخرين..رقصة المؤخرة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفاشينيستا السعودية وعارضة الأزياء مودل روز مقطع فيديو جديد على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، أشعل جدلاً واسعاً.

وظهرت مودل روز في الفيديو، وهي ترتدي تيشرت يكشف كامل بطنها، ثم ترقص بجرأة مع شخصين آخرين، رقصة “ويكي هو” المعروفة باسم “رقصة المؤخرة “، والتي تعتمد على هزّ المؤخرة والتركيز على حركة الأرداف.

ورأى فيصل أنها مُستعدة للتمادي أكثر من ذلك لتُصبح مشهورة، وكتب: “بتموت عشان تصير مؤثرة”.

ولم يكتف مُغرد باسم “سلطان” بمهاجمتها، بل هاجم من يتابعها أيضاً، وكتب: “المشكلة انه حثالة ورخيصه ولا يمجدها ويتعابها الا شخص ما عنده غيره هذي مع الوقت ستغزو فكر البنات الصغار هي ومن على شاكلتها صدق من يتصدر المشهد الان السفهاء ولا يعلوا من شانهم الا الجهلاء”.

بينما سخر آخرون من جسدها وفشلها في الرقص، فكتبوا: “حتى في الرقص فاشله مشكله صراحه”، وفي تعليق آخر : “والله مافيها شي يهتز دميه”.