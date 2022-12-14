ابنة رانيا يوسف… تثير الجدل بفستان جريء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بفساتينها وإطلالاتها الجريئة، وأثارت الجدل هذه المرة بصورة لابنتها نانسي التي لم تتجاوز عمرها 19 عامًا.

وشاركت رانيا يوسف صورة جديدة لابنتها، عبر “إنستجرام” من خلال خاصية ستوري وظهرت نانسي بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستاناً ابيض قصيراً مفتوحاً من الصدر وعلقت رانيا يوسف، “فخورة بنانوستي”.

وأثارت نانسي الجدل سابقاً بعد الظهور في حفل ختام مهرجان الجونة بفستان والدتها الشهير بـ”البطانة”.

وكانت نانسي مختار قد تحدثت في لقاء صحفي عن علاقتها بوالدتها أنها في كثير من الأحيان تدير حساب والدتها على “إنستجرام” وتختار صوراً تنشرها لها دون علمها وقالت في حوار لبرنامج ET بالعربي، إن علاقتها بوالدتها ليست علاقة أم وابنتها لكن صديقتين.