شاهد .. بدون حمالة صدر.. صور مسربة للفنانة ليلى علوي تصدم الجميع.

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو لها من آخر جلسة تصوير قامت بها قبل توديع الصيف امام البحر.

وظرهت الفنانة ليلى علوي في الفيديو بإطلالة جذابة جدا وعفوية مرتدية فستان باللون الابيض من نوع " دانتيل " وهي تمشي برومانسية أمام الشاطئ وسط اجواء صيفية ونسيم الهواء

وبدت ليلى علوي في الفيديو ترتدي فستان مكشوف الصدر اظهر حمالة صدرها وكشف أجزتء من جسدها وهي توثق لحظة استمتاعها على البحر ، حيث كتبت برومانسية قائة " هيوحشني البحر جدا بعشقه " لافتة انها تودع ايام الصيف لقدوم شهر الخريف.

من جهة أخرى ، تألقت الفنانة ليلى علوي بفيلمها الجديد بعد غياب طويل عن السينما برفقة الفنان المصري بيومي فؤاد والعديد من نجوم الفن بعنوان " ماما حامل " الذي عرض قبل عدة اشهر في السينما والذي حقق نجاحا مبرها في الايام القليلة من عرضه.

الجدير بالذكر ان الفنانة ليلى علوي ، ممثلة مصرية من مواليد عام 1962 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 1977.

بدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء.

وفي الخامسة عشرة من عمرها، ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي. وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.