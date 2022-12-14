عبير صبري… تتألق بإطلالة جريئة وفستان مكشوف مع زوجها من دبى.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة عبير صبري عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها من دبي برفقة زوجها.

ظهرت عبير صبري بإطلالة جريئة تفاعل معها عدد كبير من جمهورها، فظهرت وهي ترتدي فستان أنيق باللون الأسود به فتحة ساق كبيرة، مع بعض الاكسسوارات فضية اللون، وأحمر شفاه باللون الأحمر الجريء.

نالت إطلالة عبير صبري إعجاب عدد كبير من جمهورها ومحبيها عبر السوشيال ميديا، وتغزل بعضهم في أناقتها خاصة وأن هذا اللوك كشف عن قوامها المثالي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبرى مسلسل يوتيرن مع الفنانة ريهام حجاج، الذى عرض فى السباق الرمضاني 2022، وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

شارك في بطولة المسلسل ريهام حجاج، عبير صبرى، توفيق عبدالحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.