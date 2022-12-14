مايان السيد… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث جلسه تصوير.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة مايان السيد صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهرت مايان في الصور بإطلالة كلاسيكية مرتدية “بدلة” سوداء، وبرنيطة على رأسها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :”قمر ماشاء الله، ميونة، دخيل هالحلا، حبيبتي أنتي يا أحلى ميونة، جميلة، ملاكي، لطيفة جدا”.

وشاركت مايان، مؤخرا في حكاية “حلم حياتي” ضمن أحداث مسلسل “إلا أنا”، وجسدت خلال العمل شخصية شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها.

“حلم حياتي – إلا أنا” بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.