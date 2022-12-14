القشطة لاميتا فرنجية بروب أبيض مثير كشفت كل المستخبي ومتابع: احلا من انجي خوري و سما المصري

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت لاميتا فرنجية داخل الحمام بإطلالة جريئة مرتدية “روب” باللون الابيض مكشوف الصدر، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي مكياج ناعم ابرز جمالها.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم “عمر وسلمى 3” وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية صورًا عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت لاميتا فرنجية داخل الحمام بإطلالة جريئة مرتدية “روب” باللون الابيض مكشوف الصدر، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي مكياج ناعم ابرز جمالها.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم “عمر وسلمى 3” وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

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