اتفرج- انت الان تتابع خبر رقص جوهرة ورانيا يوسف علي اغنية حسن شاكوش “حبيبتي”.. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتفلت الراقصة جوهرة بعيد ميلادها برفقة الفنانة رانيا يوسف في أحد المطاعم الشهيرة بدولة عمان والتي حجزت خصيصا لجوهرة لتحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها المقربين .وقامت الراقصة جوهرة بنشر فيديو عيد ميلادها وهي ترقص على أنغام أغاني مهرجان حبيبتي لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش ، ومعها الفنانة رانيا يوسف والتي ظهرت في الفيديو وارتدت فستان اسود “توب” .

وشاركت رانيا يوسف صورا لعيد ميلاد الراقصة جوهرة على موقع تبادل الصور إنستجرام خلال رقصهما سويا في عيد ميلاد جوهرة برفقة عدد من الأصدقاء المقربين لهما ، حيث قامت جوهرة بتقطيع تورتة عيد ميلادها والتي تميزت باللون الأبيض والذهبي وبدت في غاية السعادة أثناء الإحتفال .

الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، رفض الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف، كما قضت المحكمة أيضا برفض استئناف رانيا يوسف ايضا على رفض مطالبتها بتعويض من الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وكانت قد نشبت مشادة كلامية بين رانيا يوسف والإعلامي نزار الفارس على الهواء في برنامجه ” مع الفارس” واتهمته رانيا يوسف بالتحرش بها إلا أن المحكمة الإقتصادية بالقاهرة قضت، اليوم الأربعاء، برفض دعوى الطرفين