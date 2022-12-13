رنا رئيس… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة رنا رئيس عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة من أحدث ظهور لها.

تألقت رنا بإطلالة جذابة فظهرت وهي ترتدي فستان أسود قصير وارتدت فوقه بالطو من اللون الأسود ونسقت معه هاف بوط من اللون الأسود واختارت أن يكون شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة أنيقة ووضعت مكياج صاخب حتي يبرز ملامحها.

تفاعل جمهور رنا رئيس مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية.

يذكر أن رنا رئيس تستعد لطرح الجزء الثاني من مسلسها الجديد موضوع عائلي خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الالكترونية.