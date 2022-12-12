نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مي عمر …تداعب جمهورها بإطلالة مميزة في احدث ظهور .. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مى عمر، جمهورها بصور من أحدث جلسة تصوير لها فى باريس، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت مى عمر بوضع ايموشن قلب، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

يذكر ان اخر أعمال مى عمر مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ويعرض حاليا للنجمة مى عمر فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.