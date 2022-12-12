هيفاء وهبي… بإطلالة شبابيه تستعرض رشاقتها وأنوثتها .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - استعرضت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي رشاقتها وجسمها الممشوق بملابس رياضية بسيطة باللونين الأسود والأبيض، ونالت إطلالتها الكاجوال هذه إعجاب الآلاف من محبيها.

وخطفت المغنية اللبنانية الأنظار بأناقتها بملابس رياضية جميلة، حيث ارتدت جاكيت ضخماً قصيراً بتصميم مثلثات من تصميم دار أزياء Prada، ويصل سعره إلى 4310 دولارات، ونسّقت معه حذاء رياضياً بكعب عالٍ من الدار نفسها، يصل سعره إلى 1170 دولاراً.

ووقفت هيفاء بكامل رشاقتها بالقرب من سيارة فخمة، ووجّهت نصيحة لمتابعيها على “إنستغرام” كتبت فيها: “كوني أنتِ لأجلك”.

ونالت الصور إعجاب الآلاف من محبي هيفاء الذين تركوا لها التعليقات وتغزّلوا بجمالها وأناقتها، مؤكدين أنها تضجّ جمالاً وأنوثة حتى بالملابس الرياضية.