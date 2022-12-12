مشهورة سناب شات في السعودية تشعل مواقع التواصل بفيديو فاضح جديد .. شاهد

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 12 ديسمبر 2022 12:59 مساءً - تسبب مقطع فيديو جرئ نشرته عارضة الأزياء ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية مودل آش العتيبي، في موجة عارمة من الغضب بين المتابعين.

وظهرت “آش العتيبي” في مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي ترتدي ملابس نوم باللون الأصفر مؤلفة من جامبسوت شورت ضيق جداً وقصير، وهي ترقص على الطريقة الخليجية على أغنية وعلقت على الفيديو قائلة: “اتجرني نظارات عينك”.



وقامت آش بإغلاق خاصية التعليقات حتى لا ترى الانتقادات، ولكن هذا لم يمنع المتابعين من تداول هذا الفيديو تاركين تعليقات غاضبة عليه.

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