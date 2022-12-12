فيفي عبده… بإطلالة شبابيه جريئة في أحدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت فيفي عبده، بإطلالة شبابية في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وظهرت فيفي عبده بلوك شبابي بفستان قصير من أمام البحر في الساحل الشمالي، وخطفت الأنظار برشاقتها.

ويذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل «شغل علي العالي» في السباق الرمضاني الماضي مسلسلات رمضان 2022، حيث إنها عادت إلى دراما رمضان بعد غياب عامين والذي تدور أحداث مسلسل «شغل علي العالي» في إطار كوميدي، حول جليلة وشروت امرأتان مختلفتان يجمعها حظهما العثر وزيجاتهما الفاشلة فتصيران صديقتين، وتلجآن لتكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، لكن الأيام تحمل لهما مفاجأة تختبر بها صداقتهما.