نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هدى الاتربي… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة هدى الإتربى صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”. وشاركت هدى الإتربى متابعيها عبر صفحتها على “إنستجرام” بصور جديدة لها، والتى نالت إعجاب المتابعين. واستكملت هدى الإتربى نشر صور جلسة التصوير التى خضعت لها وقت مهرجان القاهرة السينمائى خلال دورته الـ 44. وجاءت هدى الإتربى وهى مرتدية فستان أسود قصير ومكياج جذاب، وشعرها منسدلا على كتفيها. ونالت الصور إعجاب متابعيها، وعلقوا قائلين: “قمر”، “جمالك ماشاء الله”، “رقيقة رقة الورد”.