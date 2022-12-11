نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قمر اللبنانية… تستعرض جمالها بإطلالة جريئة في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت المطربة اللبنانية قمر، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، مجموعة من الصور المميزة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت قمر في الصور بإطلالة لافتة، ارتدت خلالها توب قصير باللون الأسود، أظهر الكثير من أنوثتها وجاذبيتها، ولاقت الصور ردود أفعال إيجابية من جمهورها.

وتتميز الفنانة قمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تظهر أنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية “Kiss My Lips”، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

وشاركت اللبنانية قمر فى أخر أعمالها السينمائية بفيلم “حملة فرعون” وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

فيلم “حملة فرعون” من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.