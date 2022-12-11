لاميتا فرنجية هتوريك كل حاجة بفستان شفاف أبو ريش .. شاهد آخر إطلالاتها الفاضحة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لاميتا فرنجية صور جديدة مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” حيث ظهرت بإطلالة مثيرة، وجريئة كعادتها.

وارتدت لاميتا فرنجية في إطلالتها الجديدة فستان قصير كشف عن أجزاء واسعة من جسدها، وتباينت تعليقات المتابعين بين مؤيد ومعارض لتلك الاطلالة.

ومن الناحية الجمالية، فقد اعتمدت لاميتا فرنجية على تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون البينك في الشفاه.