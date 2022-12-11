سارة سلامة… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار فى عيد ميلادها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سارة سلامة صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وتألقت سارة سلامة بإطلالة ساحرة، وعلقت “يوم 6 12 22 .. أشكرك على كل الحب الذى أظهر لى فى عيد ميلادى .. شكرًا جزيلاً لك على قضاء يومى بأمنياتك الرائعة”.

تابعت :” اليوم رغم أنه عيد ميلادى إلا أنه كان يومًا صعبًا للغاية بالنسبة لى! أشكر الله على كل شيء وأشعر بالامتنان لكل ما أملكه من أجل عائلتى وأصدقائى وعشاقى ومتابعى” .