ملكة جمال كرواتيا… تستفز أمن الاستاد فى قطر بملابسها الجريئة.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - تعمدت إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا السابقة إثارة الجدل حول ملابسها غير المحتشمة والحضور بها مباريات منتخبها الكرواتي في قطر، حيث تتعمد استفزاز أمن الإستاد.

وحضرت إيفانا مباراة كرواتيا والبرازيل ارتدت ملابس ضيقة مكشوفة الصدر بعلم بلدها وحين وصولها أوقفها أمن استاد المدينة.

وبحسب التقرير الذي نشرته جريدة ديلي ستار البريطانية فإن شهرة إيفانا في كانت من خلال ملابسها الملفتة للنظر والتي تجعلها تظهر بمظهر مذهل.

وفي المباراة الأخيرة ارتدت إيفانا بنطلون ضيقاً مع باللون الأحمر والأبيض مع إكسسوارات بسيطة، وعندما رأت الكاميرات تصورها شكلت إيفانا نول قلب بيدها ذلك قبل أن يتوجه أفراد الأمن إليها، وطلبوا من أن تعود لتجلس على مقعدها وعلى ما يبدو أن الأمن تعامل معها بشدة حيث ذكرت الكرواتية نول عن ما حدث معها برفقة أفراد أمن استاد المدينة عبر تصريحاتها مع الصحيفة البريطانية “بيلد”.

حيث قالت إيفانا نول: “إنهم لا يسمحون للمعجبين بالتقاط الصور معي أو التقاط الصور هنا على السور ثم سألتهم لماذا وكانوا وقحين للغاية”.

إيفانا نول في قطر

وأثناء لقائها مع الإعلامي بيرس مورغان دافعت إيفانا عن ملابسها التي ترتديها دون رقابة حيث قالت: “أنا مندهشة وسعيدة للغاية من الطريقة التي احترم بها الجمهور ملابسي في قطر”.

وأضافت: “لم أتلق أي ردود فعل سيئة حتى الآن ، ولا حتى رد فعل واحد. لقد التقطت صورًا مع الكثير من الأشخاص ويبدو أن الجميع سعداء برؤيتي”

وتابعت: “عندما أتيت إلى هنا ، سألت السكان المحليين عن القواعد وقالوا إن بإمكاني ارتداء ما أرتديه عادة لأنهم يضعون قواعد خاصة لكأس العالم. ولهذا السبب أرتدي هذه الطريقة”.

ووفق تقرير ديلي ميل فإن حراس أمن استاد المدينة أثناء محادثتهم مع إيفانا نول طلبوا منها عدم التقاط الصور بتلك الملابس الضيقة مع المعجبين وأن تلتزم بالجلوس على مقعدها.

يذكر أن إيفانا نول بعد زيارتها لقطر نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد وضعها صورة وثقت من خلالها تتبع الشباب القطري لها والقيام بتصويرها بعد أن ظهرت شبه عارية في المدرجات ووصلت إيفانا نول بعدها لمليون متابع على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

واحتفلت الكرواتية بوصولها لمليون متابع وعلقت قائلة: مليون متابع ، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم. أحبكم جميعًا!”.