نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هند صبري… تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة هند صبري متابعيها صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
إطلالة الفنانة هند صبري
وظهرت الفنانة التونسية هند صبري بإطلالة شبابية رقيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني واضعة ميك أب رقيق يليق بجاملها البسيط وشعرها منسدلا على كتفها.. ولم يظهر في الصورة التي نشرتها سوي وجهها.