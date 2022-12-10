مى عمر… تخطف الأنظار بفستان قصير تشعل مواقع التواصل والجمهور يعلق.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مرتدية خلالها فستانا قصيرا.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “إلى الأبد حالم”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “الجمال والأناقة والضحكة الحلوة”، “قمر الحلوين”، “يا قمر”، “ملكة اللبس القصير في مصر”، “جميلة الجميلات”.

ويعُرض للفنانة مي عمر حاليًا في دور السينما فيلم “تحت تهديد السلاح”، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي والتوزيع.

“تحت تهديد السلاح” بطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.