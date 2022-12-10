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مى سليم… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور عبر انستجرام.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة جديدة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور انستجرام.

وظهرت مي بالصور بإطلالة متميزة، حيث ارتدت فستانا سواريه باللون الأسود، مرصعا بالألماسات الفضية الرائعة، ووضعت مكياجا كاملا يميل للون البرونزي زاد من جمالها وتألقها، كما حرصت على تصفيف شعرها بشكل مميز.

يذكر أن الفنانة مي سليم تعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم “التاروت”، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير وغامض، حيث تدور قصته حول فتاة تدعى ” نيرة “، تتوقع الأحداث في المستقبل عن طريق قراءة أوراق التاروت.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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