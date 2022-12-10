ياسمين الخطيب… تتألق بإطلالة جريئة بفستان جلد مكشوف.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها ومتابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها.

ظهرت ياسمين الخطيب في الصورة بفستان جلد أسود من قطعتين أسود كشف عن البطن، وتركت شعرها منسدلا على كتفها مع بعض اللمسات الرقيقة من المكياج.

تفاعل متابعي ياسمين مع إطلالتها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها، وتساءل محبيها عن سر جمالها ورشاقتها.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم “2 طلعت حرب” بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري، سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.